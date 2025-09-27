Şarkıcı Ebru Gündeş (51), geçen yıl şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile nikâh masasına oturmuştu.

Dubai'de gözlerden uzak yaşayan çiftin aralarının kötü olduğu ve boşanacakları iddia edilmişti. Maalesef o iddialar gerçek çıktı.

Ebru Gündeş, geçen gün boşanacaklarını duyurdu. Yaptığı açıklamada "Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Çiftin 19 aylık evlilikleri dün sona erdi. Ebru Gündeş ile Murat Özdemir dün Beykoz Adliyesi'nde boşandı. Böylece Gündeş, dördüncü evliliğini de sonlandırmış oldu.

Davaya Ebru Gündeş ile Murat Özdemir katılmadı. Her iki tarafı avukatları temsil etti.

Tarafların birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Ebru Gündeş; Hamdi Vardar (1991-1993), Ömer Durak (2002-2003) ve Reza Zarrab (2010-2021) ile evlenip boşanmıştı. Reza Zarrab ile evliliğinden 14 yaşında Alara adlı bir kızı var.

İFADESİ ALINMIŞTI

Murat Özdemirr 22 Ağustos'ta "suç örgütüne üye olmak, dolandırıcılık" iddiasıyla savcılığa ifade vermişti.