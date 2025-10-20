Rıza Sarraf’tan boşandıktan sonra Şubat 2024’te Dubai’de iş insanı Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş, kısa sürede ikinci kez hayal kırıklığı yaşadı. Gündeş, “fikren ve ruhen anlaşamadıklarını” belirterek evlilik birliğinin sona erdiğini açıklamış ve çift geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı.

YENİ BİR AŞK İDDİASI

Boşanmanın ardından Magazinburada’nın ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Habere göre Murat Özdemir ve türkücü Elif Buse Doğan yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde birlikte eğlenirken görüntülendiği, Özdemir’in sevgilisinin sahne aldığı mekanda da onu yalnız bırakmadığı öne sürüldü.

Sosyal medyada, “Ebru Gündeş ihanete mi uğradı?” sorusu gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Murat Özdemir geçtiğimiz aylarda İstanbul’da, liderliğini Selahattin Yılmaz’ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Özdemir, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.