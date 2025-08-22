Ünlü sanatçı Ebru Gündeş’in eşi, iş insanı Murat Özdemir dün villasında gözaltına alındı.
Gelişmeyi gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından duyurdu...
Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dün Acarkent’teki villasından Organize polisleri tarafından gözaltına alındı.
Özdemir’in, örgüt talimatıyla organize sanayi bölgelerine çökmekle suçlandığı iddia edildi.
ZARRAB DETAYI
Ebru Gündeş’in eski eşi iş insanı Rıza Zarrab, 2016’da ABD’de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, ardından itirafçı olmuştu.