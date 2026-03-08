Bir İspanyol kullanıcının dikkat çektiği paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Biri Türk biri İspanyol olan iki ünlü arasında neredeyse birebir benzerlik olduğu iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları, Gündeş ve Chenoa'nun fotoğraflarını yan yana getirerek “Hangisi gerçek Ebru Gündeş?” yorumları yaptı.





SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Bazı kullanıcılar iddiayı “yalan haber” olarak değerlendirirken, diğerleri iki sanatçının birbirine olan benzerliğine dikkat çekti. Paylaşımlar, Ebru Gündeş’in yalnızca sesi ve şarkılarıyla değil, görünüşüyle de magazin gündeminde adından söz ettirmesini sağladı.

EBRU GÜNDEŞ'İN İKİZİ DİYE YORUMLANDI

Başarılı şarkıları, sahne performansı ve gündemdeki aşk hayatıyla sık sık magazin sayfalarında yer alan Ebru Gündeş, bu kez beklenmedik bir şekilde İspanyol Chenoa benzerliğiyle gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımları kısa sürede viral olurken, kullanıcılar ikiliyi karşılaştırmayı sürdürüyor.