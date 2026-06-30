Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, son dönemde değişen görünümüyle gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini açıklayan sanatçı, son konserinden karelerini paylaşınca sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Geçtiğimiz aylarda yüzünde estetik bir işlem yaptırdığını açıklayan ünlü sanatçı, "yarım yüz gerdirme" operasyonu geçirdiğini belirtmişti. Gündeş'in bu açıklaması magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Yeni konser görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Gündeş, sahnedeki enerjisi ve değişen görünümüyle dikkat çekti. Paylaşılan kareler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri, ünlü şarkıcının fotoğraflarına ''Acaba aşık mı? Bu güzellik başka!'', ''Enerji gelmiş.'', "Ebru 18'lik gibi olmuş", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar da sanatçının yeni görünümünü övdü.

Sahne kostümü ve performansıyla da beğeni toplayan Gündeş'in konser paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.