Orta Doğu’nun önemli ses sanatçısı Assala ile aynı sahneyi paylaşan Ebru Gündeş, “Gönlümün Efendisi” ve “Aktar” şarkılarını Türkçe ve Arapça olarak birlikte seslendirdi. Performans, izleyicilerden büyük alkış topladı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da düzenlenen ve biletleri günler öncesinden tükenen konseri 15 bin kişi izledi. Sanatçının 1 saat için 20 milyon TL aldığı iddia edildi.



AYLAR ÖNCESİNDE EVLİLİĞİNİ NOKTALAMIŞTI



Gündeş, 19 ay evli kaldığı iş insanı Murat Özdemir ile ekim ayında sürpriz şekilde boşanmıştı.