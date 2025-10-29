Evliliklerinde aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile olan evliliğini de sessiz sedasız sonlandırmıştı. Ayrılık nedeni merak konusu olan Gündeş, bu defa sahne performansıyla dikkat çekti. Sahneye çıkmadan önce kısa bir video yayınlayan Gündeş'in performansı büyük övgü topladı.

GÜNDEŞ'TEN SAHNE ÖNCESİ PERFORMANS

Güçlü sesiyle adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı çıplak sesiyle de beğeni topladı. Sosyal medyada viral olan performansa çok sayıda hayranı 'Bu nasıl ses' yorumları yaptı.

ÇIPLAK SESİYLE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Gündeş'in videosu milyonlarca izlenme aldı.