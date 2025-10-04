Geçen yıl Dubai'de evlenen Ebru Gündeş-Murat Özdemir çifti, boşanma kararıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gündeş, boşanma kararını sosyal medya hesabından 'Fikir ayrılıkları' diyerek duyurmuştu. İkili uzun süredir sessizliğini korurken, Özdemir ilk kez İstanbul gecelerinde görüntülendi.

BİR MEKANDAN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ebru Gündeş'le 1 yıl süren evliliklerinin bitmesinden sonra sessizliğini koruyan Murat Özdemir, arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Özdemir, otomobiline binerek evinin yolunu tuttu.

Gündeş ise boşandıktan sonra tamamen imajını değiştirmişti.

BOŞANMA KARARINI EBRU GÜNDEŞ DUYURDU

Gündeş, Murat Özdemir'le ayrılıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşmıştı:

Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür.