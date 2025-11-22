Şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de nikâh masasına oturduğu, kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir'den iki ay önce boşanmıştı. Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını belirtmişti.

Ünlü şarkıcının önceki gün mavi kazak ve pantolonlar verdiği bir pozu sosyal medyada "Mavi de huydur bizde" notuyla paylaştı. Ancak fotoğrafı görenler kıyafetlerinden çok takılarıyla ilgilendi.

Takılarının toplam değeri küçük bir servet!

İşte o takılar:

Su yolu kolyesi 150 bin dolar

Çift sıralı kolyesi 40 bin dolar

Rolex marka saatinin fiyatı 86 bin 200 Euro

Tek taşı 200 bin dolar

Küpeleri 15 bin dolar

Bileziklerinden birinin fiyatı 28 bin dolar diğerinin fiyatı ise 45 bin dolar