Şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de nikâh masasına oturduğu, kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir'den iki ay önce boşanmıştı. Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını belirtmişti.
Ünlü şarkıcının önceki gün mavi kazak ve pantolonlar verdiği bir pozu sosyal medyada "Mavi de huydur bizde" notuyla paylaştı. Ancak fotoğrafı görenler kıyafetlerinden çok takılarıyla ilgilendi.
Takılarının toplam değeri küçük bir servet!
İşte o takılar:
Su yolu kolyesi 150 bin dolar
Çift sıralı kolyesi 40 bin dolar
Rolex marka saatinin fiyatı 86 bin 200 Euro
Tek taşı 200 bin dolar
Küpeleri 15 bin dolar
Bileziklerinden birinin fiyatı 28 bin dolar diğerinin fiyatı ise 45 bin dolar