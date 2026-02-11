CHP’li belediyelere yönelik operasyon kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nce tahliye kararı verildi. TAHLİYE EDİLDİLER İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’nde bulunan Çalışkan ile Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ndeki Özdemir tahliye edilirken Silivri’deki Şahan ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturma kapsamında da tutuklu olduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek. Özdemir’i cezaevi çıkışında sevenleri ve ailesi karşıladı.

