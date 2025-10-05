Ebru Polat’ın avukatlık cübbesinin altına eşofmana benzeyen takım ve topuklu ayakkabılarla adliye koridorlarında yürüdüğü anların yer aldığı video, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bir kısım kullanıcılar Polat’ın tarzını eleştirip avukatlık mesleğinin ciddiyetine vurgu yaparken, diğer yandan kimi takipçiler “kıyafet kişinin tercihidir” diyerek eleştirilere karşı çıktı.

'SANKİ BİKİNİ İLE GELDİM A...'

Bazı meslektaşlarının ve takipçilerinin “adliyeye bu kıyafetle gelinmez” yönündeki yorumlarına cevap veren Polat, cevap verdiği videoda şu ifadeleri kullandı:

“Lafım bazı meslektaşlarıma... Arkadaşlar siz ne kadar şekilcisiniz ya... Yok benim kumaş pantolonum, yok benim eşofmanım. Başkaları konuşsun, sen avukatsın ya. Senin ne demen lazım biliyor musun? Dün Ahmet Minguzzi'nin davası vardı. Karşı tarafın avukatı, Ahmet'in öldüren katilin avukatı engelli raporu aldı. Benim ne giydiğimin derdine düşeceğinize, 10 yaşında çocuğu öldüren kişinin avukatı nasıl engelli raporu aldı, neye dayanarak engelli raporu aldı. Bunu tartışın. Sana ne benim kılığımdan kıyafetimden, senin ne haddine eşofman mı pantolon mu derdine düşmek… Sanki bikini ile geldim a... Ben sizin adaletinizi öpeyim. Eğitimli cahil…”