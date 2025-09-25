Eski manken Ebru Şallı'nın iş insanı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, dört yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de yaşamını yitirdi.

Her zaman oğluna olan özlemini dile getiren Şallı, Pars'ın doğum gününü Instagram hesabından şu sözlerle kutladı:

"Seni çok seviyorum ve tarifsiz özlüyorum. İyi ki doğdun Ponçiğim. Dün gibi doğduğun gün. 25.09.2010. Melekler de doğarmış demek ki."

"TANIYAN PARS'TAN ÇOK ETKİLENİRDİ"

Ebru Şallı daha önce verdiği bir röportajda oğlu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tanıyan Pars'tan çok etkilenirdi. 'Bu nasıl bir çocuk?' derlerdi. Gerçek bir melekti. Kimseyi kıramaz, azıcık üzüldüğü an onu toparlamaya çalışır, müthiş bir sevgi çıkıyordu içinden. Pars hep başkaydı. Boyun ağrısı üzerine hastaneye gittik. Doktorlar bir hafta boyunca çabalamalarına rağmen tam olarak sorunun ne olduğunu bulamadılar, kan tahlillerinin iyi çıkmasına rağmen ağrısında bir değişiklik olmadı. Ultrasonda da çıkmadı. MR çekildi, o zaman öğrendik. İlk duyduğunuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an. Çok büyük bir acı. Meğer ağrıları zaman zaman yaşıyormuş ve 'geçer' diye düşünüp söylemiyormuş. İlk defa okulda ağladığı bir an oldu, ağrısı çok fazlaydı. Çok hızlı ilerleyen bir türdü..."

Şallı'nın Beren adında bir oğlu daha var.