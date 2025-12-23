Eski manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı ile müstakbel gelini Laçin Terlemez'in arasından su sızmıyor.

Eski manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, iş insanı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın kız arkadaşı Laçin Terlemez ile önceki akşam bir yılbaşı davetinde boy gösterdi.

İkili tercih ettikleri transparan detaylı kıyafetleri ile gecenin en çok dikkat çeken konukları arasında yer aldı.

"ÇOK SEVİYORUM ONU"

Ebru Şallı daha önce yaptığı bir açıklamada müstakbel gelini ile çok iyi anlaştığını söylemişti. Şallı "Enerji tavan, kuduruyoruz. Bazen evde kız geceleri yapıyoruz. Çok seviyorum onu" demişti.

10 yaşındaki oğlu Pars'ı 2020 yılında lenfomadan kaybeden Ebru Şallı, zor günler yaşamıştı. Şallı, "Terapilerle ayakta durmayı öğrendim. Şöyle bir şey bekleniyor, bunu hissediyorum: Ebru Ponçiğini kaybetti, artık o da ölür. Olması gereken bu. Hiç kimse benden ölmemi beklemesin. Ben yaşadığım acıyı kendim biliyorum. Bunun hesabını kimseye vermek zorunda değilim" ifadelerini kullanmıştı.