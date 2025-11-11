'Kızılcık Şerbeti'nde 'Firaz' (dizide 'Nursema'yla evli) ve 'Doğa' (dizide 'Nursema'nın abisi 'Fatih'le evli) karakterlerinin gizli ilişki yaşamaya başlaması tepkilere neden olmuş, RTÜK bunun üzerine diziye inceleme başlattığını duyurmuştu.

Üst kurulun açıklamasında şöyle denmişti: "Halkımız müsterih olsun, üst kurul özellikle ‘aile yılı’ vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir."

Dizinin yapımcısı Gold Film'se "aile ve Türk toplumunun değerlerine bir saldırı olmadığını" belirtip şu açıklamayı yapmıştı: "TV dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir."

Senaryosu değiştirilen ve reytingleri düşen 'Kızılcık Şerbeti'nin en popüler dört karakteri diziye veda ediyor.

(Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç 'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor.)

Cuma günü yayınlanacak olan 113. bölümle beraber dizide 4 sezondur 'Mustafa' karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, 'Doğa' ve 'Işıl'ı öldürerek diziden ayrılırken gidişiyle beraber şaşırtan bir hamleden bulundu.

Altıntoprak, diziden ayrılır ayrılmaz 4 yıllık partneri Feyza Civelek'i takipten çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek hakkında uzun süredir torpil iddiaları vardı. Hatta 'Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun Feyza Civelek yüzünden diziden ayrıldığı söyleniyordu.

Emrah Altıntoprak'ın partneri Feyza Civelek'i Instagram'dan takipten çıkmasıyla bu iddialar yeniden gündem oldu.