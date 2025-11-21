Eski manken Ebru Şallı dün akşam Ortaköy'de bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.

İş insanı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın kız arkadaşı Laçin Terlemez ile baş başa yemek yiyen Şallı, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Şallı, "Her şey yolunda" diyerek hayatında her şeyin iyi gittiğini belirtti. Daha sonra sohbet, oğlu Beren Tan'ın özel hayatına geldi.

Muhabirlerin Beren Tan ile ilgili sorular yönelttiği sırada, Şallı'nın yanında bulunan Laçin Terlemez panikleyerek yüzünü sakladı.

Müstakbel gelininin utandığını gören Ebru Şallı duruma el attı. Terlemez'i işaret eden Şallı, neşeyle "Gelin burada!" diyerek gelininin koluna girdi.

10 yaşındaki oğlu Pars'ı 2020 yılında lenfomadan kaybeden Ebru Şallı, zor günler yaşamıştı. Şallı, "Terapilerle ayakta durmayı öğrendim. Şöyle bir şey bekleniyor, bunu hissediyorum: Ebru Ponçiğini kaybetti, artık o da ölür. Olması gereken bu. Hiç kimse benden ölmemi beklemesin. Ben yaşadığım acıyı kendim biliyorum. Bunun hesabını kimseye vermek zorunda değilim" ifadelerini kullanmıştı.