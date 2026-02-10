2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünya evine giren Ebru Şancı, üç evlat sahibi oldu.

Çocuklarını kucağına aldıktan sonra mankenliği bırakan Şancı, kariyerine bambaşka bir yön vererek gelinlik sektörüne adım attı.

Dubai, Kuveyt, Lübnan, İngiltere, Amsterdam'da mağazaları olan ve tasarladığı gelinliklerle Arap dünyasının en çok konuşulan tasarımcıları arasında yer alan Ebru Şancı, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Uzun süredir Lonra'da olan Şancı, botoks kurbanı olduğunu açıkladı. Bir kaşı diğerinden daha yukarıda kalan Şancı, "Şuna bak Mr. Spock gibi oldum. Biri güzel kalkmadı. Bir iğne daha vurdurmak lazım" dedi.