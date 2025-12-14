30 Ağustos 2024’te yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları ve Subay Andı okudukları için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) atılan 5 teğmen, yaşadıklarını ilk kez Saygı Öztürk'ün 'Biz Teğmeniz' kitabı için anlattı.

EN ÇOK EBRU TEĞMEN AĞLADI



Okulunu dönem birincisi olarak bitiren Ebru Eroğlu, yaşadıklarını ağlayarak anlatarak şu ifadeleri kullandı:



"Gerek şehit ailelerinin gerek şu an muvazzaf olan komutanlarımızın bizleri arayarak ‘Bize ettiğimiz yemini hatırlattınız’ demesi, beni en mutlu eden şey oldu. Örneğin okuduğumuz subay andının sonunda, ‘Ne Mutlu Türk’üm diyene’ ifadesi yoktur. Bizim yemin ettiğimiz günlerde, belli çevreler tarafından ‘Türkiyeli ifadeleri’ kullanılır olmuştu. Subay Andımıza ‘Ne Mutlu Türk’üm diyene’ ifadesini ekledim. İlk kez bu kitap için açıklıyorum."

ÜNLÜ İŞ İNSANININ ŞİRKETİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI



İhraç edilen 4 erkek teğmen, Mansur Yavaş'ın talebi üzerine geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir Belediye'sinde işbaşı yaparken, dönem birincisi Ebru Eroğlu ise tüm teklifleri geri çevirmiş ve uzun süre boyunca dava sürecini beklemişti.



Eroğlu'nun geçtiğimiz günlerde iş insanı Tevfik Yamantürk'ün şirketi Güriş Holding'de işe başladığı öğrenildi.