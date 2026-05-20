30 Ağustos 2024'te düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yüzlerce öğrenci tören sonunda 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmış ve tören meydanında toplanarak kılıç çatmıştı.



Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından iktidara yakın hesaplar tarafından hedef gösterilen 5 teğmen, MSB'nin kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atıldı. Üniformalarını yeniden giymek için hukuk mücadelelerini sürdüren teğmenlerin davasında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



EBRU TEĞMEN'İN KALEMİNİ KIRAN HAKİMİN TARTIŞMALI FOTOĞRAFLARI



Geçtiğimiz aylarda dönem birinci teğmen Ebru Eroğlu'nun TSK'ya dönüş talebiyle açtığı davayı reddeden Ankara 4. İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Budunoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar davanın seyrini değiştirdi.





Çok sayıda AKP'li siyasetçi ile fotoğraflarını paylaşan ve iktidar partisini destekleyen nitelikte paylaşımları bulunan Mahkeme Başkanı Mahmut Budunoğlu hakkında teğmen Eroğlu'nun avukatları HSK'ya başvuru yaptı.



Yapılan başvuruda, dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nun göreve iade talebini reddeden hakim, siyasi paylaşımları nedeniyle "tarafsızlık" ilkesini zedelediği gerekçesiyle HSK'ya şikayet edildi. Avukatlar tüm teğmenler hakkında verilen kararların "kopyala-yapıştır" olduğunu iddia etti.





TEĞMEN DEMİRTAŞ: 'MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'



Öte yandan ocak ayında görülen davada TSK'dan ayrılma cezası iptal edilen ve mart ayında yeniden üniformasına kavuşan teğmen Deniz Demirtaş, Milli Savunma Bakanlığı'nın itirazı sonrasında yapılan İstinaf incelemesinde ikinci kez TSK'dan çıkarılmıştı.





Demirtaş, TSK'ya dönüş kararının yürütmesini durduran mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada "Haklı olan hukuk mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





