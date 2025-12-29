Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde hayatını kaybetti.
Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğü doğrulandı.
Açıklamada, hareketin eski lideri Muhammed Sinvar ile askeri kanadında görev yapan bazı üst düzey isimlerin de hayatını kaybettiği aktarıldı.
Kassam Tugayları'na bağlı bir sözcünün görüntülü mesajında yaşamını yitiren Ebu Ubeyde'nin gerçek isminin Huzeyfe el-Kahlut olduğu bildirildi.
İSRAİL SALDIRI YAPMIŞTI
İsrail ordusu, 30 Ağustos'ta Gazze'ye düzenlenen saldırıda Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da 31 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözcünün öldürüldüğünü iddia etmişti.
Hamas'ın, bugün yaptığı açıklamayla Ubeyde'nin öldüğü doğrulandı.