Haber spikerliğini bıraktıktan sonra oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Genç görünümü ve fit hali ile adından sıkça söz ettiren ünlü ismin cildinin Çin'de araştırmalara konu olduğu iddia edilmişti.

53 yaşındaki Samyeli ise bugüne kadar gençliğinin sırrı sorulduğunda hep yüz yogasından, sağlıklı beslenmeden ve spordan bahsediyordu.

Ancak tüm bu söylemleri sarsacak bomba gibi bir açıklama 'Gel Konuşalım' programının sunucusu Ece Erken'den geldi.

Erkenken, Samyeli'nin aslında pek çok estetik operasyon geçirdiğini iddia etti. Ece Erken şu ifadeleri kullandı:

"Defne Samyeli'nin güzellik sırlarını herkes yüz yogası sanıyordu ama durum öyle değilmiş."

"Kalça protezi yaptırdığı, hatta protez kaydığı için Maslak'ta bulunan özel bir hastanede 20 gün kaldığı iddia ediliyor. O dönemde kimse görmesin diye hastanenin katına başka hasta alınmamış.

"Her yıl düzenli olarak yüz askısı operasyonu geçiriyormuş. Bununla birlikte bel inceltme işlemi de yaptırmış. Bu işlemi ilk kez duydum, yan bölgelerdeki yağlar alınıp kum saati formu veriliyormuş."

Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan kızları Deren ve Derin Talu da annelerine benzerlikleriyle dikkat çekiyor.