Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, ismini vermediği bir diş hekimine sert tepki gösterdi.

Erken, yaşadığı mağduriyeti dile getirerek söz konusu hekimin, sosyal medyada diğer meslektaşlarını eleştirdiği videolar çekmesine de isyan etti.

Erken, diş tedavisi için tercih ettiği doktoru "maalesef hayatımın hatalarından biri" sözleriyle nitelendirirken, hekimin sosyal medyada başka hekimlerin yaptığı diş işlemlerini eleştiren videolarının yüz binlerce izlenmesine şaşırdığını ifade etti.

Ünlü sunucu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef hayatımın hatalarından biri olan, dişimi yaptırdığım hekimin keşfetimde videolarını gördüm ve başka doktorların, başka hekimlerin yaptığı dişlerle ilgili yorumlar yapıp eleştiriyor. Videolar çekiyor ve yarım milyon izlenmesi var. Daha kaç kişinin canı yanacak… Herkes doktor olmamalı. Hayatımdan en az 2 yıl çaldın, hakkım helal değil sana. Bir de utanmadan başka hekimlerin yaptıklarını konuşuyorsun, henüz benim ağrılarım geçmemişken…"