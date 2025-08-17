2014'te Serkan Uçar ile evlenen sunucu Ece Erken bu evlilikten Eymen adını verdikleri oğlunu kucağına almış fakat çift bir yılın ardından anlaşmalı olarak boşanma kararı almıştı.

Boşanmalarının ardından ikilinin arasındaki krizler bir türlü son bulmamıştı.

Erken "Herkes baba olabilir ama herkes babalık yapamaz" diyerek yıllardır nafaka ödemediğini iddia ettiği Uçar hakkında bu kez dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"İLK DEFA ÖDEDİ"

Instagram hesabından oğulları Eymen ve Serkan Uçar'ın bir arada olduğu fotoğrafı paylaşan Erken, "Yine bir şans verdim. Buraya iş görüşmesine gelmişti, Eymen ile de görüştü. Sonuçta 10 yaşına kadar ben büyüttüm ama Eymen artık her şeyin farkında.. Serkan da bence büyüdü, halasının da aracı olmasıyla işler düzeldi. İlk defa özel ders parasını ödedi" ifadelerini kullandı.

"MÜMKÜN DEĞİL"

"Babaoğul ilişkilerine karışmak istemiyorum" diyen Erken, yeniden bir araya gelme ihtimallerine ise kapıyı tamamen kapattı: "Tekrar beraber olma durumu kesinlikle yok. Dünyada tek insan kalsa bile mümkün değil. Benim tek istediğim babalık görevini yapması."