Oyuncu ve sunucu Ece Erken, kendi sunduğu canlı yayın programında başörtüsü taktığı anları takipçileriyle paylaştı. Stüdyoda bulunan bazı isimler Erken'e başörtüsünü çok yakıştırdıklarını dile getirdi. Sosyal medyada o anların altına tepki dolu yorumlar yağdı.

'BU MÜSLÜMANLARI AŞAĞILAMAK DEĞİL Mİ?'

Paylaşıma gelen tepkilerden bazılar şöyle oldu:

"Murat Övünç için gösterdiğiniz hızlı refleksi’i bakalım Ece erkene gösterecek misiniz? Bu kıyafetle başörtüsü takmak başörtüsüne alenen hakaret değil mi Müslümanlara aşağılamak değil mi?"

'AYIP EDİYORLAR'

"Başörtüsü ile dalga geçiyorlar. Bence çok ayıp ediyorlar."

'MURAT ÖVÜNÇ AYNISINI YAPMIŞTI'

"Aynısını Murat Övüç yaptığı için tutuklu!"

2016 YILINDA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Ece Erken'in sunumuyla 2016 yılında TRT ekranlarında yayınlanan 'İyi Fikir' programının bir bölümüne Ece Erken'in tesettüre girmesi damga vurmuştu.