Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Serumlar almama rağmen rahatsızlığım devam ediyor. Bundan dolayı yayında olamayacağım.'' ifadelerini kullandı. Sunucu, sevenlerini bilgilendirerek sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

''GERÇEKTEN ÇOK HASTAYIM''



Ece Erken takipçilerine şu sözlerle seslendi:

"Herkese selam bugün yayında da anladığınız üzere gerçekten çok hastayım. Serumlar alıp dinlenmeme rağmen sesimin çatallaşması ve rahatsızlığım devam etmekte. Bundan dolayı yayında olamayacağım yönetimden izin alarak sizlerle paylaşmak istedim. Herkese sağlıklı günler diliyorum."

Takipçileri Erken'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Paylaşım kısa sürede etkileşim aldı ve birçok kullanıcı sunucuya destek mesajları bıraktı.