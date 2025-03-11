Türkiye, 2 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ olarak bulunup hastaneye kaldırılan ancak yaşamını yitiren 36 yaşındaki mimar Ece Güler'i konuşuyor.
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sarp ormanlık alanda bulunmuş ve Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen, geçirdiği hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden peyzaj mimarı Gürel'in ölümü, geride birçok bilinmeyen soru işareti bıraktı...
2023'TEKİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU...
Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda kaybolmasıyla gündeme gelen bölgede, 2023'te gerçekleşen bir etkinliğin görüntüleri de dikkat çekti.
"Kahkaha yogası" etkinliğinde, farklı yaş gruplarından katılımcılar palyaço, cadı ve hayvan kostümleriyle bir çember oluşturdu.
Alkışlar eşliğinde ahenkli sesler çıkaran grup, bolca kahkaha attı.