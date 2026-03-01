Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma gerekçesinin fenomenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zekatımı TSK'ya versem oluyor mu ? Bomba falan alırız" ifadeleri olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Ronay hakkında, "Devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçundan re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Fenomen Ece Ronay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zekatımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı'na versem geçerli olur mu? Ne bileyim, bomba falan alırız. Zekat, zekat oluyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.