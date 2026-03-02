Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ece Ronay, bu kez Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle adli makamların radarına girdi. Ronay’ın şahsi hesabından yaptığı, "Zekatımı TSK'ya versem oluyor mu? Bomba falan alırız" şeklindeki ifadeleri, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

Başsavcılık Re'sen Harekete Geçti

Söz konusu paylaşımların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, herhangi bir şikayet beklemeksizin re'sen (kendiliğinden) soruşturma başlatma kararı aldı. Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, paylaşımların içeriği ve niteliği göz önünde bulundurularak hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Ece Ronay açıklama yaptı

Ronay takipçilerine yaptığı açıklamada 'Yine naptım ben ya? Önümüz savaş hep birlikte daha da güçlendirelim dedim. B*k yoluna gittim.' dedi.

Türk Ceza Kanunu 301. Madde Devrede

Ece Ronay hakkındaki soruşturmanın hukuki dayanağı, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301/2. maddesi olarak belirlendi. Deneyimli hukukçuların ve yargı mercilerinin değerlendirmesi doğrultusunda Ronay, "Devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçundan hakim karşısına çıkabilir.