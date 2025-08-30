24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi'yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki saldırgan yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi 9 Şubat'ta hastanede hayatını kaybetmişti.

Yakalanan iki saldırgan "çocuğa karşı kasten öldürme suçundan" 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Olay günü B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında da "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlandı.

Ayrıca Minguzzi ailesini tehdit ettiği için beşi 18'in yaşın altında altı kişi gözaltına alındı. Sonraki yargılamalarda Çınar Diril tutuklu ve Barış Ayata tutuksuz sanık olarak yargılandı. Diril tahliye olurken Ayata "suçu ve suçluyu övme" suçunu basın yoluyla işlemesi nedeniyle iki yıl üç ay hapis cezası aldı.

Süreçte Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki D.A.'ya da iki buçuk yıl hapis verildi.

DAVAYI SEDAT PEKER'İN AVUKATI ÜSTLENDİ

Öte yandan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir geçen günlerde "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklanınca cinayet davasını, suç örgütü lideri Sedat Peker'in de avukatlığını yapan Ersan Barkın üstlendiği açıklandı.

Yasemin Minguzzi Instagram hesabından Barkın'la fotoğrafını şu notla paylaştı:

"Oğlumuz Mattia Ahmet'in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davasında ailemizi Av. Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu güne yanımızda olan Ersan Barkın Bey'e bir kez daha teşekkür ediyoruz."

ECE SEÇKİN'İN KONSERİNDE SAHNEYE ÇIKTI

Ahmet'in davasını yakından takip eden ve aileye destek veren şarkıcı Ece Seçkin dün akşamki konserinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin en sevdiği şarkıyı seslendirdi. O sırada ise seyircilerin arasında bulunan ve oğlunun en sevdiği şarkının çalındığını duyan Yasemin Minguzzi sahneye çıktı.

Anne Minguzzi, kucaklayarak sarıldığı Seçkin'e şarkıyı söylediği sırada da eşlik etti.

Konser alanını dolduran izleyicilerin gözyaşlarını tutamadığı o anlar, sosyal medyada gündem oldu. Kimileri Yasemin Minguzzi hakkında acımasız yorumlarda bulundu, "eğleniyor" diye yazdılar.

"BEN YANIYORUM"

O eleştirileri okuyan anne Minguzzi isyan etti, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Benim kaç kere hastaneye acile kaldırıldığımı bilen yok. Günde kaç saat odaya kapanıp ağladığımı bilen yok. Günlerce evime kapanıp kimseyle görüşmediğimi bilen yok. Günde kaç miligram antidepresan kullandığımı bilen yok. Canım oğlumun en sevdiği şarkıda duygu taşması yaşadım. Hep ağlarken gördünüz, gülmem için 'ne yapabilirim' diye yüzbinler yazıyor. Sadece iki dakikalığına canım oğlumu hissettim. Ben yanıyorum. Acımasızca yorum yazanlar için de!!! Tek temennim! Allah bu yaşadığım acıyla sizi sınamasın inşallah."

