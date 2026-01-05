Ece Vahapoğlu üç ay önce sosyal medya hesabından rektum kanseri ile mücadele ettiğini duyurmuştu.

Yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon üzerine içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmasının kendisi için de beklenmedik olduğunu vurgulamıştı.

Vahapoğlu "Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın" diyerek takipçilerine düzenli doktor kontrolü ve erken tanı çağrısı yapmıştı.

"BİRKAÇ GÜN DAHA BURADAYIM"

1 Ocak'ta özel bir hastanede 6 saatlik operasyon geçiren ünlü sunucu hastane odasından çekilen fotoğrafını Instagram hesabından şu notla paylaştı:

"Operasyonum başarıyla geçti. 6 saat sürdü. Bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındım. Birkaç gün daha buradayım."