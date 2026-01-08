Ece Vahapoğlu üç ay önce sosyal medya hesabından rektum kanseri ile mücadele ettiğini duyurmuştu.

Yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon üzerine içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmasının kendisi için de beklenmedik olduğunu vurgulamıştı.

Vahapoğlu "Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın" diyerek takipçilerine düzenli doktor kontrolü ve erken tanı çağrısı yapmıştı.

"UFACIK BİR ADIM BİLE LÜKSMÜŞ"

1 Ocak'ta özel bir hastanede 6 saatlik operasyon geçiren ünlü sunucu sağlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Ece Vahapoğlu yeniden ayağa kalktığını duyurdu:

"Bedenine yeniden su değmesinin, saçlarının yıkanmasının, normal kıyafetle adım atmanın, sıvı beslenmeden normal yemeğe geçmenin, yeniden hayatına devam edeceğini hissetmenin şükredişini size anlatamam. Ufacık bir adım bile ne lüksmüş. Sağlıkla sınandığınızda hayatın anlamını keşfediş iyice yükseliyor."