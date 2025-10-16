Olay sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre, bir gün önce eczaneye gelen bir kişi, süresi geçmiş reçeteyle ilaç almak istedi. Eczacı teknisyeni Arif Fidan, ilacı veremeyeceğini söyleyince kişi hakaret ederek eczaneden ayrıldı.

Ertesi sabah bu kişinin oğlu İ.T. eczaneye gelerek Fidan’a sopayla saldırdı. Gürültüleri duyan çevre esnafı araya girerek Fidan’ı kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Fidan, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Fidan’ın şikâyeti üzerine kaçan saldırgan İ.T. kısa sürede yakalandı.

'BIÇAK AÇILSAYDI ÇOK DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ'

Yaşadıklarını anlatan Arif Fidan, “Dün reçetesi eylül ayına ait olan bir kişi geldi. İlacı veremeyeceğimi söyleyince hakaret etti, ben de dışarı çıkardım. Bugün o kişinin oğlu geldi ve bir anda saldırdı. Elinde bıçak vardı ama açılmayınca sopayla vurdu. Açılabilseydi çok daha kötü olabilirdi. Şikâyetçiyim, umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz” dedi.

ECZACILARDAN ALKIŞLI PROTESTO

Olayın ardından Mersin Eczacı Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, eczane önünde eczacılar ve eczane çalışanlarıyla birlikte basın açıklaması yaptı. Aydın, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddete tepki göstererek, “Sağlıkta şiddetin her türlüsüne karşıyız. Meslektaşımıza yapılan bu saldırı kabul edilemez. Bu tür davranışlar yalnızca eczacılara değil, halk sağlığına ve sağlık hizmetinin bütünlüğüne yöneliktir,” dedi.

Basın açıklamasının ardından eczane çalışanları, alkışlarla saldırıyı protesto etti.