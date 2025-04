Türkiye'de kadın voleybolunun önemli ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, 2024-2025 sezonunun ardından Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde Ayazağa Spor Salonu'nda düzenlenen törenle 6 oyuncuya veda etti.

Başkan Faruk Eczacıbaşı, Galatasaray ile oynanan play-off 3-4 etabı maçının ardından oyuncuların gözlerindeki yaşları gördüğünü belirterek, "O gözyaşları, sizin arkadaşlığınız kadar değerliydi. Bazılarınız burada üç yıl, bazılarınız iki yıl ve bazılarınız da çok uzun yıllar geçirdi. Hepiniz bizim için çok özelsiniz. En nihayetinde bu sizin seçiminiz; kimi başka kulüplerde oynayacak, kimi başka rollere bürünecek. Bu bir profesyonellik meselesi." diye konuştu.

Voleybol yöneticiliğini çeyrek asırdan fazla süredir yaptığını aktaran Eczacıbaşı, sözlerine şöyle devam etti:

"Hala bazı ayrılıkları anlayamıyorum. Benim için en önemli şey, değerler. Hep birlikte taşıdığımız, çevremize aktarmaya çalıştığımız o değerler. Ve işte bu yüzden, kadın voleyboluna ve takımlarımıza verdiğimiz destek devam ediyor. Çünkü biz şuna inanıyoruz, kız çocukları yalnızca Türkiye'de değil, her yerde güçlü savaşçılardır; yarışır, mücadele eder ve iyi insanlar olurlar. Ve sizinle bir seçim yaptık. Bu değerleri taşıyıp yaymak. Şimdi bizden ayrılırken bu değerleri yanınızda götürmenizi, onları yaymaya devam etmenizi istiyoruz."

Çok üzgün olduğunu vurgulayan Faruk Eczacıbaşı, "Kapımız size her zaman açık olacak. Sizi sadece biz seçmedik, binlerce aday içinden siz seçilmiş insanlardınız. Zekanızla, takım ruhunuzla, mücadele gücünüzle. Lütfen genç kızlara örnek olmaya devam edin çünkü dünya size ihtiyaç duyuyor. Bugün gerçekten çok üzgünüm. Çoğunuzu yakından tanıma fırsatım olduğu için de çok memnunum. Çünkü biliyorum ki artık sizler bu değerleri dünyaya yayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Erdal Karamercan: "Üzücü bir gün"

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, takımdan ayrılan oyuncular dolayısıyla çok üzgün olduğunu vurguladı.

Karamercan, takımdan ayrılan oyuncularla rakip de olsa görüşeceklerinin altını çizerek, "Maç öncesinde konuştuğumuzda, 'Aramızdan ayrılacaklardan takıma sevgilerini, takım arkadaşlarına takdirinizi ve oyuna imzanızı bırakın.' demiştim. Bunu yaptığınız için size sadece teşekkürlerimi sunabilirim. Çabanız sayesinde Eczacıbaşı ait olduğu Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Öte yandan, Hüseyin Doğanyüz'e sezonun bitimine çok kısa bir süre kala bir takım verdik ve bu takımla sezonu tamamlamasını istedik. Hüseyin hocamız da kendisine verilen görevi layığıyla yerine getirerek, sizlerle iyi bir iletişim kurarak takımımızı başarıya taşıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp bünyesinde geçirdiği 30 yılda ilk kez aynı anda 6 oyuncu ile yollarını ayırdıklarını aktaran Erdal Karamercan, şöyle konuştu:

"Açıkçası, oldukça üzgünüm. Hepinizle güzel birer ilişkimiz olduğu gibi, aramızdaki anlayışa bağlı olarak kızımız gibi gördüklerimiz de var. Bu nedenle gerçekten üzücü bir gün. Arkadaşlıklarımız, sevgimiz nerede olursanız olun her zaman baki, sahanın hangi tarafında olursanız olun dostluğumuz baki. Sizleri her zaman destekleyecek, ağlamak için bir omza ihtiyacınız olduğunuza sizler için omuz olacağız. Rüzgarın bizleri gelecekte nereye götüreceğini asla bilemeyiz. Son olarak tekrardan bana ve kulübe kattıklarınız için teşekkürlerimi sunuyor, önünüzdeki uzun hayatın keyfini çıkarmanızı, başarılar ve mutlulukla dolu olmasını diliyorum."

Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Koordinatörü Ali Atalık ise oyunculara iyi dileklerini ileterek, "Sevgili oyuncular ve teknik ekip üyeleri, her biriniz bu kulübe yalnızca yeteneğinizle değil, aynı zamanda tutkunuz, profesyonelliğiniz ve ruhunuzla büyük katkılar sağladınız. Kulübümüzün tarihine kendi bölümlerinizi yazdınız. Tüm kalbimle söylüyorum, bu yıl sizlerle çalışmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalıktı. Önünüzdeki yeni yolculukta sizlere en içten dileklerimle en iyisini diliyorum. Bir kez kaplan olan, her zaman kaplandır." değerlendirmesinde bulundu.

Boskovic: "Eczacıbaşı, kalbimde her zaman çok özel bir yerde olacak"

Eczacıbaşı Dynavit'e veda eden Sırp voleybolcu Tijana Boskovic, turuncu-beyazlı kulübün hayatının unutulmaz bir parçası olarak kalacağını dile getirdi.

Hislerini kelimelere dökmekte zorlandığını aktaran Boskovic, "Bugünü uzun zamandır düşünüyorum ve bu anın, sahada oynadığım her maçtan daha zor olduğunu söyleyebilirim. Bu sezon, burada geçirdiğim en zorlu sezonlardan biriydi. Aynı zamanda çok güzeldi çünkü takım arkadaşlarımla birlikte pek çok değerli anı yaşadık. Bu da bizi daha güçlü ve bu sezonu diğerlerinden farklı kıldı. Elbette istediğimiz sonucu alamadık ama hepimizin elinden gelenin en iyisini ortaya koyduğuna eminim." dedi.

Eczacıbaşı'ndaki kariyer hikayesinin 2015'te başladığını hatırlatan 28 yaşındaki pasör çaprazı, şunları söyledi:

"Daha 18 yaşında genç bir kızken başladı. Geçen her yıl boyunca elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Babam bugün burada benimle. Ailem, yıllar boyunca benim için hiç endişelenmedi çünkü burada iyi ellerde, güzel kalpli insanlarla olduğumu biliyorlardı. Burası benim ikinci evim, sizler ise ikinci ailem oldunuz. Bana gösterdiğiniz iyilik, saygı ve sevgi için minnettarım. Beni daha iyi bir insan yaptınız. Bu formanın altında da her zaman aynı sevgiyi, bağlılığı ve saygıyı göstermeye çalıştım. Bu sadece bir spor kariyeri değil, benim için hayatımın en değerli tecrübelerinden biriydi. Sayısız insanla tanıştım, birlikte çalışma fırsatı yakaladım. Eczacıbaşı, kalbimde her zaman çok özel bir yerde olacak. Kimse bunu benden alamaz. Bu kulüp, hayatımın unutulmaz bir parçası olarak kalacak."

Hande Baladın: "Veda eden taraf olacağımı düşünmemiştim"

Uzun yıllar Eczacıbaşı'nda forma giyen Hande Baladın, güzel anılar yaşadığı kulübüne teşekkür ederek, şunları dile getirdi.

"Hiçbir zaman sahanın veda eden tarafında olacağımı düşünmemiştim. 2010 yılında bu kapıdan içeri adım attım ve o günden bu yana hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Yanımda olan dostluklar, ömür boyu sürecek kadar kıymetliydi. Bu kulüpte emeği olan tüm çalışanlara, destekleri ve sevgileri için çok teşekkür ederim. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Emeklerinizin üzerimdeki yeri çok büyük. Bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm antrenörlere ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bana bu kadar güzel anılar yaşattığınız için minnettarım. Hepinizin yeri kalbimde her zaman ayrı olacak. Sizleri çok seviyorum."

Naz Aydemir Akyol: "Kalbim her zaman turuncu kalacak"

Tecrübeli voleybolcu Naz Aydemir Akyol ise turuncu-beyazlı kulübün her zaman kendisi için özel bir yere sahip olacağını aktardı.

Takım olarak bu sezon ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirten Naz Aydemir Akyol, "Vedalar her zaman çok zordur. Daha önce birçok kulüpte bulundum ve vedaların insana neler hissettirdiğini iyi bilirim. Ama bir vedayı bu kadar güzel şekilde yapmak her zaman çok özeldir, çok kıymetlidir. Elbette daha fazlasını başarmayı isterdim, ama bu duygular kalbimde hep yaşayacak. Bu kulüp her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Umuyorum ki Eczacıbaşı gelecekte de çok başarılı olur. Tıpkı Tijana gibi, Elif gibi nice genç kızları yetiştirmeye devam eder. Kariyerime burada başladığımda formamız mavi-beyazdı. Turuncu benim en sevdiğim renkti ve küçük bir kız olarak kendi kendime 'Herhalde formanın rengini benim için değiştirdiler.' diye düşünmüştüm. Bu yüzden kalbim her zaman turuncuydu ve her zaman da turuncu kalacak." görüşlerini paylaştı.

Beyza Arıcı: "Her zaman kalbimde olacaksınız"

Eczacıbaşı Dynavit'e 8 yılın ardından veda eden Beyza Arıcı ise şöyle konuştu:

"Dile kolay 8 yıl, Eczacıbaşı Spor Kulübünden içeri girdiğimde 21-22 yaşlarındaydım. Vedalar her zaman çok zor. Bu yıllar boyunca kulüpte, sahanın içerisinde çok şey yaşadım. Formayı birlikte terlettiğim arkadaşlarıma ve bu kulüpte emeği olan herkese çok teşekkür ederim. O kadar içten kucaklandım ki burada, ömür boyu sürecek arkadaşlıklar kazandım. Gitmeye hazırdım fakat o gün geldiğinde ne kadar zor olduğunu anladım. Eczacıbaşı ailesinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Siz bize her şeyi verdiniz, biz de size elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. İkinci bir ailem oldunuz ve bu formayı her zaman gururla taşıdım. Her zaman kalbimde olacaksınız."

Stevanovic: "Bu kulüp, daima kalbimde özel bir yere sahip olacak"

Eczacıbaşı formasını iki sezon boyunca başarıyla terleten Jovana Stevanovic de "Eczacıbaşı ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Geçirdiğim bu iki sezonda harika anılar biriktirdim ve ömür boyu sürecek dostluklar edindim. Birlikte geçirdiğimiz bu zaman boyunca bana değer katan tüm takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe gönülden teşekkür ediyorum. Bu kulüp, daima kalbimde özel bir yere sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Alexa Gray: "Ömür boyu sürecek dostluklar biriktirdim"

Turuncu-beyazlı ekibin Kanadalı oyuncusu Alexa Gray ise kendisine destek olan takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür ederek, "Geçtiğimiz yıllar beni gerçekten şekillendirdi. Burada sadece iki sezon geçirmiş olsam da sizleri ailem gibi hissettim ve ömür boyu sürecek dostluklar biriktirdim. 9 yıldır evimden uzaktayım ve bu süreçte sizlerle geçirdiğim zaman, bana bir yuva hissini yeniden yaşattı. Kızlar, sizlere minnettarım. Her gün sevdiğim insanlarla, bir amaç uğruna çabalamak gerçekten buna değerdi." diye konuştu.

Simge Aköz: "Ayrılan arkadaşlarıma kariyerlerinde en güzelini diliyorum"

Törende söz alan Eczacıbaşı Dynavit'in kaptanı Simge Aköz, takıma veda eden arkadaşlarına kariyerlerinde başarılar diledi.

Uzun yıllar omuz omuza mücadele ettiği takım arkadaşlarına veda ettiğini belirten tecrübeli libero, "Özellikle son iki sezonda yaşadığımız anılar, bizi her geçen gün birbirimize daha çok yakınlaştırdı. Uzun süredir bu kulübün bir parçası olarak birçok vedaya tanıklık ettim. Ama bu sezonun benim için bu kadar kıymetli olmasının sebebi, bize sadece mücadele değil, aynı zamanda çok değerli hayat tecrübeleri de katmış olması. Bu takımın her bireyi, ömrüm boyunca kalbimde çok özel bir yere sahip olacak. Kulübümüzün tüm üyelerine, bizlere duyduğunuz sonsuz güven için teşekkür ederim." dedi.

Eczacıbaşı ismini tüm takımın büyük bir gururla taşıdığını vurgulayan Simge Aköz, "Ben bu kulüpteki yolculuğuma devam ediyorum ama eminim ki burası, hepimiz için her zaman çok özel bir yer olarak kalacak. Veda eden arkadaşlarımın da Eczacıbaşı'nı her zaman kalplerinde taşıyacaklarına inanıyorum. Hepsini çok seviyorum. Her birine bir takım kaptanı olarak, bir arkadaş olarak yürekten teşekkür ediyorum. Tijana'yla uzun zamandır bu sorumluluğu birlikte taşıdık. Ona ve ayrılan tüm takım arkadaşlarıma kariyerlerinin geri kalanında en güzelini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.