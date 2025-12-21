Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Gani Arslan, Mümin Şalvarlılar
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Rasinska, Gizem Mısra Aşçı, Beliz Başkır, Bilge Paşa, Fatma Şekerci (Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Tikhomirova, Seher Aksoy, Kobzar, İlarya Zararsız, Mijatovic, Nisan Barut)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Stysiak, Rettke (Simge Aköz, Meliha Diken, Smrek, Dilay Özdemir, Bengisu Aygün, Plummer, Maglio)
Setler: 12-25, 22-25, 20-25
Süre: 85 dakika