Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi’nin on altıncı haftasında deplasmanda VakıfBank'a konuk oldu. Konuk takım; 25-18, 24-26, 25-20 ve 25-18 skorlarla 3-1 galip gelen taraf oldu.

Aldığı 21 sayıyla Ebrar Karakurt turuncu beyazlıların en skorer ismi oldu. Kaydettiği 12 sayıyla ise Yaprak Erkek galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular toplamda 10 blok ve 6 servis sayısı elde etti.

Karşılaşmaya sayıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit, setin ilk anlarında öne geçmeyi başardı. Oyun bir süre dengede devam ettikten sonra turuncu beyazlılar farkı 8 sayıya kadar açtı ve rakibinin oyun organizasyonunu bozmayı başardı. Boden’ın plasesiyle seti getiren sayıyı alan konuk ekip seti 25-18 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti.

İkinci setin ilk anlarında oyun bir süre dengede devam etti. Ev sahibi ekibin öne geçtiği sette Eczacıbaşı Dynavit, Jack-Kısal’ın hücum sayısıyla eşitliği sağlasa da çabası yeterli olmadı ve seti 26-24 kaybetti.

Üçüncü sete etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit, oyun avantajını maçın son anına kadar elinde tuttu. Rakibine geçit vermeyen ve hücumda başarılı organize olan konuk ekip, hücumdan etkili sayılar buldu. Seti 25-20 kazanan turuncu beyazlılar setlerde yeniden öne geçerek durumu 2-1’e getirdi.

Eczacıbaşı Dynavit’in servisten ürettiği sayıyla başlayan üçüncü set, konuk ekibin üstünlüğüyle devam etti. Setin ortalarına doğru farkı 5 sayıya kadar açan turuncu beyazlılar, seti 25-18 maçı ise 3-1 kazanarak deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

SALON: VakıfBank Voleybol Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

VAKIFBANK: Dangubic, Deniz, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Aylin (L), Cazaute, Sıla, Derya, Ayça (L), Ogbogu,

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Boden, Aybüke (L), Dilay, Maglio, Meliha,

SETLER: 18-25, 26-24, 20-25, 18-25

SÜRE: 114 dakika (24, 32, 28, 30)