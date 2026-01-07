Eczacıbaşı Dynavit, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında sahasında İtalya'nın Numia Vero Volley Milano takımını 3-2 mağlup etti.
Üçüncü maçında ikinci galibiyetini alan Eczacıbaşı Dynavit'te karşılaşmanın oyuncusu Sinead Jack-Kısal seçildi.
Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki dördüncü maçında 15 Ocak'ta sahasında Yunanistan'ın Olympiacos takımını konuk edecek.
SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Predrag Balandzic (Sırbistan), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Dilay, Meliha, Smrek, Boden, Maglio, Bengisu
NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic, Bosio, Lanier, Danesi, Egonu, Piva, Fersino (L), Sartori, Pietrini, Akimova, Miner, Cagnin
SETLER: 25-21, 20-25, 22-25, 25-22, 15-13
SÜRE: 137 dakika (28’, 29’, 31’, 27’, 22’)