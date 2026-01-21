Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi’nin on yedinci haftasında evinde Bahçelievler Belediyespor’u konuk ederek rakibini 25-21, 25-15 ve 25-10’luk skorlarla 3-0 mağlup etti.

Aldıkları 12’er sayıyla Magdalena Stysiak ve Dana Rettke turuncu beyazlıların en skorer isimleri oldu.

Ev sahibi ekibin sayısıyla başlayan karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla devam etti. Setin ortalarına doğru farkı 5 sayıya kadar açan turuncu beyazlılar, rakibinin tüm çabasına rağmen oyun organizasyonunu bozarak seti 25-21 kazandı.

İkinci sete de etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit, oyunun hakimiyetini hızla eline aldı. Kısa sürede farkı açmayı başaran ev sahibi ekip oyun organizasyonu etkili kurdu ve bu seti de 25-15 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti.

Son sette oyun hakimiyetini sürdüren turuncu beyazlılar setin sonlarına doğru farkı 15 sayıya kadar açtı ve rakibinin organize olmasına izin vermedi. Seti 25-10 kazanan ev sahibi ekip maçtan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: İbrahim Acar, Davut Köseoğlu

Eczacıbaşı Dynavit: Meliha, Rettke, Elif, Boden, Bengisu, Stysiak, Aybüke (L), Dilay, Smrek, Simge (L)

BAHÇELİEVLER BLD.: Eylül, Fatma Nur, Nikolova, Rylen, Eda, Jaksic, Berre (L), Yağmur, Selin, Sema

SETLER: 3-0 (25-21, 25-15, 25-10)

SÜRE: 71 dakika (26, 24, 21)