Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında yeni evinde Aksaray ekibi Kuzeyboru’yu konuk ederek rakibini 25-15, 25-14 ve 25-18 skorlarla 3-0 mağlup etti.

Ebrar Karakurt’un smaç sayısıyla başlayan karşılaşma, üst üste sayılarla devam etti. Üstünlüğü elden bırakmayan ev sahibi ekip Stysiak’tan bulduğu etkili ataklarla seti 25-15 kazanarak durumu 1-0’a getirdi.

İkinci sete de etkili başlayarak setin sonlarına doğru farkı 12’ye çıkaran Eczacıbaşı Dynavit, bu sette benchten gelen oyuncularıyla da sayılar buldu ve seti 25-14 kazandı.

Üçüncü set konuk ekibin hücumlarıyla başladı fakat Eczacıbaşı Dynavit savunmadaki kararlılığıyla seti bırakmadı. Hem hücum hem de blok sayılarıyla ön plana çıkan turuncu beyazlılar rakibine geçit vermedi ve seti 25-18 maçı da 3-0 kazandı.

Aldığı 18 sayıyla milli smaçör Ebrar Karakurt karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaydettiği 15 sayıyla ise Magdalena Stysiak galibiyette önemli rol oynadı.