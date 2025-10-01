Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonunun açılışını Kartal'daki yeni salonunda düzenlediği basın toplantısıyla yaptı.

Toplantıya Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, başkan yardımcısı Erdal Karamercan, kulüp menajeri Bilun Yılmaz, başantrenör Giulio Cesare Bregoli ve takım kaptanı Simge Aköz ile davetliler katıldı.

Faruk Eczacıbaşı, yeni salonda ilk basın toplantısını gerçekleştirmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Burası bizim için sadece bir bina değil, ayrıca bir gurur kaynağı. Bizim için Eczacıbaşı Spor Kulübü bir dönüşüm aracıdır. Hedefimiz sadece şampiyonluk değil, binlerce genç kızımıza kapı açmak. Yeni salonumuz da bunun için bir gösterge. Bu sezon önceliğimiz disiplin, dayanıklılık ve birlikte düşünme kültürünü görünür hale getirmek. Eczacıbaşı'nın köklü mirasına yakışan bir oyun anlayışıyla, mücadeleyi asla bırakmayan bir takım olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz tabii ki her maçı kazanmak için sahaya çıkmak. Kupa hedefimiz tabii ki var. Sultanlar Ligi'nde 12 Ekim Pazar günü ilk maçımızı Kuzeyboru ile burada oynayacağız. Bu sezon tribünlerde büyüyecek enerjinin sahaya kuvvet olarak yansıyacağını umut ediyoruz. Hepinizi maçlarımızda yanımızda görmek istiyoruz." diye konuştu.

Salonun yapımında çok büyük emek olduğunu vurgulayan Erdal Karamercan da şunları söyledi:

"Buraya gelene kadar 6-7 sene bir arena yapma hülyasıyla yaşadık. Elimizde olan o ufak arsaya mükemmel bir proje sığdırdık. Yok denecek hiçbir şey kalmadı. Bir turnuva sırasında herkesin yararlanabileceği, bütün takımların tek tek kullanabilecekleri mekanlar bu arenanın içine sığdırıldı. Şampiyonluklar gelir geçer. Asıl ortaya koyduğumuz kültür, ekol önemli. Altyapıyla ne kadar gurur duysak azdır. Bizim misyonumuz spor yoluyla kadınların cemiyete kazandırılmasıdır."

Bregoli: Tüm ekibe bana burada bulunma imkanı verdikleri için teşekkür ederim

Başantrenör Giulio Cesare Bregoli, Eczacıbaşı'nda yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Tüm ekibe bana burada bulunma imkanı verdikleri için teşekkür ederim. Mekana ilk geldiğim zaman burası sadece bir binaydı ama bir yandan da bir ekip gibiydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her sabah işini yapan, bizler için çalışan, işimi en iyi şekilde yapabilmemi sağlayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaptan Simge Aköz ise salonun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yeni atmosferimizde sizlerle birlikte olmak bizi gerçekten mutlu ediyor. Bir sporcunun ihtiyacı olan her şeyin karşılanabilir olması, sporcuyu düşünen bir salon olması... Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu sezon bütün güzelliklerle ve enerjimizle burayı dolduracağız. Eczacıbaşı'nın güçlü kadınları olarak buradaki genç kızlara hitap edebiliyor olmak büyük bir sorumluluk. Bunun bilincinde voleybolu en güzel yerlere taşımak adına çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.