Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi’nin 8’inci haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları’nı 16-25, 16-25 ve 17-25'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.
SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Ahmet Kalay
TÜRK HAVA YOLLARI: Tuğba, Karmen, Ratzke, Bergmann, Bahar, Adelusi, Melis (L), Çağla, Alondra, Orthmann, Alondra, Merve, Büşra
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Meliha, Dilay, Nicoletti
SETLER: 16-25, 16-25, 17-25
SÜRE: 67 dakika (22’, 24’, 21’)