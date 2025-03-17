Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, baş antrenör Ferhat Akbaş ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Japonya Milli Takımı ile anlaşan Akbaş'a teşekkür edilirken "2021-2022 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit baş antrenörlüğü görevini üstlenen, görevi süresince kulübümüz adına büyük emekler vermiş; 2021-2022 CEV Cup şampiyonluğu, 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, 2023 Şampiyonlar Ligi finaline yükselme başarısı göstermiş Ferhat Akbaş ile yapılan görüşmeler sonucunda; Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı’ndaki görevi nedeniyle sözleşmemizin karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesine karar verilmiştir.

Ferhat Akbaş’a, kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder; tarihinde ilk kez yabancı bir antrenör tarafından çalıştırılacak Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı'nda alacağı baş antrenörlük görevinde ve gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

TAKIM DOĞANYÜZ'E EMANET

Takımın başına sezon sonuna kadar Türk voleyboluna önemli ve başarılı katkılarda bulunan Eczacıbaşı Altyapı Teknik Koordinatörü Hüseyin Doğanyüz'ün getirildiği açıklandı.