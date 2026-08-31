Evlerde yapılan en büyük hata, ilaçları banyodaki ecza dolaplarında veya mutfakta saklamaktır. Banyonun yüksek nemi ve mutfaktaki ısı değişimleri, ilacın etken maddesini saniyeler içinde bozar.
İLACINIZIN BOZULDUĞUNU GÖSTEREN 4 GİZLİ İŞARET
Evinizdeki ilaçları kontrol ederken şu detaylara mutlaka dikkat edin:
Haplarda: Renk değişimi, lekeler, aşırı ufalanma veya yapışkan bir doku oluşması.
Şuraplarda: Dipte tortu birikmesi, bulanıklaşma ve kapağı açıldığında farklı bir koku gelmesi.
Krem ve Merhemlerde: Yağ ile suyun birbirinden ayrışması, tüpten pütürlü veya fazla sıvı gelmesi.
Kapağı Açılan Ürünlerde: Özellikle göz damlaları ve açılmış şuruplar, saklama koşulu ne olursa olsun 1 ay içinde etkisini yitirir.
Eczacılar, yapısı değişmiş veya nemli ortamda kalmış ilaçların "tarihi var" denilerek kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.
Evinizdeki ecza dolabını derhal gözden geçirin; bu halde duran ilaçları tek bir saniye bile bekletmeden çöpe atın veya en yakın eczanedeki atık ilaç kutusuna teslim edin.