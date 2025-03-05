Türkiye Eczacılar Birliği sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından eczacıların Medula Sistemi üzerinde hastaların ilaç listesine erişimlerine kısıtlama getirilmesine tepki gösterdi. Birlik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"RAPOR BİLGİLERİNE ERİŞEMEZ HALE GELMİŞTİR"

"Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dün akşam saatlerinde Medula Sisteminde yapılan bir değişiklik ile meslektaşlarımızın Medula Sistemi üzerinden hastalarımızın geçmişte kullandığı ilaç listesine erişimine kısıtlama getirilmiştir. Bu kısıtlama sonucunda eczacılar hastalarımızın geçmişte kullandığı ilaç listesine ve rapor bilgilerine erişemez hale gelmiştir.

Eczaneler Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarıdır. Eczacılar, ettikleri yeminin gereğine uygun bir şekilde, hastalarımızın bilgi ve onayı dâhilinde ilaç eczacılık hizmeti sunarlar. Hal böyleyken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında meslektaşlarımızın hasta ilaç geçmişi bilgilerine erişiminin kısıtlanması ciddi bir hasta mağduriyetine yol açacaktır. Hastalarımız, ilaçların kullanımı, birbirleriyle etkileşimi ve hastalıkları hakkındaki soruları ve talepleri ile ilgili olarak eczanelerimize başvurmaktadırlar.

"TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN ZORUNLUDUR"

Meslektaşlarımızın hastanın T.C. kimlik numarasını belirtmesinin ardından rapor ve ilaç geçmişine erişebilmesi ve hastalarımızı doğru bir şekilde yönlendirebilmesi akılcı ilaç kullanımı ve toplum sağlığı açısından zorunludur. Türk Eczacıları Birliğinin bilgisi ve onayı olmadan SGK tarafından devreye alınan bu uygulama, doğru ilaç kullanımı, yan etki takibi ve ilaç etkileşimleri gibi kritik birçok hususta hastalarımız açısından risk teşkil edecektir. Danışman eczacısından ihtiyacı olan bilgileri alamayan hastalarımız, Aile Sağlığı Merkezlerinde ve hastanelerde yığılmalar oluşturacak ve sağlık sisteminin işleyişi yavaşlayacaktır.

"BİR AN ÖNCE KALDIRILMALIDIR"

Toplum sağlığının korunması adına, bu kabul edilemez uygulamanın bir an önce kaldırılması, Türk Eczacıları Birliğinin görüş ve onayı alınarak sorunun çözüme kavuşması için ilgili Kurum ile görüşmeler ivedilikle başlatılmıştır. Görüşmelerin sonucunda meslektaşlarımıza ve hastalarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."