Bir eczacının sosyal medyada paylaştığı video, tıp ve dini inanışların kesiştiği noktaya dair dikkat çeken bir tartışma başlattı. Videoda eczacı, ilaçların “İslami sünnet kurallarına uygun şekilde” kullanılması halinde çok daha hızlı etki gösterdiğini öne sürdü.

“İLACI SÜNNETE GÖRE İÇERSENİZ 10 DAKİKADA ETKİ EDER”

Kısa sürede binlerce kez izlenen videoda eczacı şu ifadeleri kullandı:

“İlacı sünnete göre içerseniz etkisini daha hızlı gösterir. İlacı ayakta içerseniz 23 dakikada, içtikten sonra sol tarafınıza yatarsanız 100 dakikada etki eder. Ama sünnete uygun şekilde sağ tarafınıza yatarsanız 10 dakika içinde etkisini gösterir.”

Videodaki iddialar, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Bazı kullanıcılar eczacının sözlerini desteklerken, büyük bir kesim iddiaların bilimsel olmadığını savunarak tepki gösterdi. Sağlık uzmanları ise sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların tıbbi gerçeklerle uyumlu olması gerektiğine dikkat çekti.

Tıp çevrelerinden bazı isimler, ilaçların etki süresinin dini referanslarla değil; moleküler yapı, sindirim sistemi, dolaşım hızı ve farmakokinetik faktörlerle belirlendiğini vurgulayan paylaşımlar yaptı.