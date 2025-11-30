Edirne’deki eczanelerde şeker ölçüm striplerine ulaşmada ciddi sıkıntı yaşandığı bildirildi. Eczacı Şükrü Ciravoğlu, 10’un üzerinde farklı marka şeker ölçüm stribinin depolarda bulunmadığını belirterek vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.

CİHAZLAR ÇÖP OLDU

Her strip yalnızca kendi markasına ait cihazlarda kullanılabildiği için pek çok diyabet hastasının ölçüm yapamadığını ifade eden Ciravoğlu, “Bazı vatandaşlar ellerindeki cihazı kullanamıyor. Ya beklemek zorunda kalıyorlar ya da yeni cihaz almak zorunda kalıyorlar” dedi.

VATANDAŞA YENİ MASRAF ÇIKTI

Stribi piyasada bulunmayan cihazı değiştirmek zorunda kalan vatandaşların ek bir maliyetle karşı karşıya kaldığını dile getiren Ciravoğlu, “Ekonomik gücü olan, stribi olan cihazı temin ederek devam etmeye çalışıyor. Ancak genel ekonomik şartlar göz önüne alındığında bu durum vatandaş için ciddi bir yük oluşturuyor” diye konuştu.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Son dönemde eczanelere yoğun şikayet geldiğini vurgulayan Ciravoğlu, “Yaklaşık 10’un üzerinde şeker ölçüm stribi piyasada yok. Ciddi bir yokluk söz konusu. Bu nedenle hastalarla karşı karşıya gelmek durumunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.