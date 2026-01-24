Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden beraberliğini 21 Haziran 2023'te evlilikle taçlandıran Eda Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

Hamileliği boyunca heyecanını Instagram'daki takipçileriyle paylaşan Eda Ece 4 Nisan 2024 tarihinde de kızı Mina İpek'i kucağına almıştı.

"UYKU, DİNLENME YOK..."

Ece, doğum sonrası süreçte neler yaşadığını "Doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş anladım. Uyku, dinlenme yok. Sürekli ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun. Aklın, fikrin onda. Dev bir sevgi ve fedakarlık, çok acayip. Ama meğer kızlar neler yaşıyormuş da anne olmadan haberim yokmuş. Hediye alıp alıp gittik. 'Ne çekiyorsunuz, neler yaşıyorsunuz?' dememişiz. Şu an vaktim olmuyor ama anneler sizle konuşacaklarımız var, vay be. Bütün saygıyı hak ediyoruz" sözleriyle anlatmıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Eda Ece ticarete el attı, ilk mağazasını da Etiler'deki bir AVM'de açtı.

Ailesi ile bir pijama markası kurduklarını belirterek "Dijitalde satış yapıyorduk. Ama mağaza olarak ilk burada açtık" dedi.