Chobani Stadı'nda gerçekleşen imza törenine Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da katıldı. Başkan Sadettin Saran, törende yaptığı konuşmada Eda Erdem'in kulüp için yalnızca bir kaptan olmadığını vurguladı: "Kıymetli Eda, değerli basın mensupları ve ekranları başında bizi izleyen değerli camiamız, bugün burada bir aidiyetin, bir sadakatin, yıllara yayılan bir emeğe tanıklık ediyoruz. Sevgili Eda; bu kulüp için sadece bir kaptan olmadı. Duruşu, her zor anda sorumluluğu almasıyla bu kariyeri inşa etti. Fenerbahçe formasını taşımanın ne demek olduğunu, kazanırken ve kaybederken nasıl dimdik durulacağını hepimize gösterdi.

‘İYİ Kİ FENERBAHÇELİYİM’

2008 yılında sarı-lacivertli formayı giymeye başlayan Eda Erdem ise büyük bir gurur yaşadığını dile getirdi: "Sadece imza atmaya değil, büyük bir gururla imza atmaya geldim. 2008 yılında bu kulübün kapısından girdiğimi dün gibi hatırlıyorum. Sadece bir transfer değil, benim için bir hayalin gerçekleşmesiydi. O gün sırtıma geçirdiğim bu forma zamanla ailem oldu. Kariyerim boyunca bu kadar güçlü bir bağ kuracağımızı hayal edemezdim. Bu formayı 20. seneme taşıma imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Son ana kadar aynı inanç ve sorumlulukla mücadele edeceğime söz veriyorum. Sırtımda 20 yıl, bir ömür Fenerbahçe. İyi ki Fenerbahçeliyim."