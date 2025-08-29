Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol bir zamanlar hayatını Alişan'la birleştirme kararı almasıyla gündeme oturmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 yıl içinde evleneceği yönünde söz veren Alişan "Verdiğim sözü tuttum. Son 15 gün kala Allah Eda'yı karşıma çıkardı. Bayramdan sonra istemeye gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın bana sözü var. Nikâh şahidimiz olacak" şeklinde konuşmuştu.
Nişanlarından 1.5 ay sonra ise ikili ayrılık kararı almıştı.
Ayrılık nedeninin Eda Erol'un, eski sevgilisi Ogan Şenyolcu olduğu iddia edilmişti.
Ayrılığın ardından uzun süre ortalıkta görülmeyen Eda Erol geçen nisanda sosyal medyada evlilik teklifi aldığını paylaşmıştı.
Yıllar sonra gönlünü pilot Ekrem Karacayır'a kaptırdığını duyuran Erol geçen günlerde de görkemli bir kına gecesi düzenlemişti.
Eda Erol önceki akşam muradına erdi. Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen düğün çok şatafatlı ve görkemliydi.
Tüm ailenin tam katılım sağladığı düğünde Eda Erol'un gelinliği sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.
Ayrıca Eda Erol ve Ekrem Karacayır'ın giriş yaptığı anlarda damadın aşkından gözyaşlarını tutamayıp Eda Erol'u öptüğü anlar da gündem oldu.