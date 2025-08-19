Tarihli Prof. Dr. İlber Ortaylı, 58 gündür tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube kanalında gündemi değerlendirdi. Ortaylı, son günlerdeki “Türkiyeli” tartışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

Ben bunlara ucuzluk diyorum. ‘Ben Türkiyeli Kürdüm, sen Türkiyeli Türksün’ diye bir şey yok. Böyle bir saçmalık yok. Türkiyeli diye bir şey yok. Fransalı Fransız diye bir şey olmaz mesela. Buna gülerler. İçeriğini veremediğin bir tabiri kullanamazsın.”

SİYASİLERE TAVSİYELER

Türkiye’de gençlerin mutsuz olduğunu belirten Prof. Ortaylı şu tavsiyelerde bulundu:

“Gençlere şunu söyleyebilirim; mutsuzluğunuzu önlemek istediğiniz zaman yapacağınız tek şey, bu küçük kainatı biraz daha etüd etmektir. Türkiye’nin çevresiyle uğraşacaksınız. Türkiye’yi bu edepsiz müteahhit güruhunun elinden kurtarmaya bakacaksınız. Çevrenizi bozuyorlar, kirletiyorlar, tabiatı tahrip ediyorlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Burası sizin. Böyle renkli bir ülkede olmaz. Ama durum hiç de o kadar kötü değil. Her şeye rağmen bir şeyler öğrenmek, yapabilmek imkanı vardır.”

Siyasi parti mensuplarına da tavsiyelerde bulunan İlber Ortaylı şöyle devam etti:

GENÇLER ÇALIŞSIN

“Siyasi parti mensupları son derece çalışkan olmalı. Tembel politikacılar hiçbir şey götüremezler. Bu umumi bir laf. Liderin karaltısıyla hiçbir yere gidilmez. Hindistan gibi bir demokrasinin kurulması, Gandi gibi Nehru gibi çok yetenekli olduğu halde, bir hamal gibi köy köy dolaşan, kendi işini kendi yapan politakcılar sayesinde oldu. Mustafa Kemal Paşa kendi kurmuştur yolunu. Ne içinden geldiği ittihatçılarla ne de itilafçılarla yaptı. 3. yolu seçmiştir. Bu çok mühim bir şeydir. İnsanların ümidi kesilemez. Demokrasi için de gerekli olan şey örgütlenmedir. Örgütlenme kapasitesi yüksek bir toplumuz.”