Transfer döneminin büyük bir kısmını Victor Osimhen’e ayıran Galatasaray şimdi tama men kaleci trans ferine konsantre olmuş durumda. İlk hedef Manchester City’den Ederson’du, ancak görüşmeler yüksek maliyet nedeniyle tıkandı. Alternatif isimlere yönelen Cimbom, B, C, D planlarını dev reye soktu.
TAM TARİFE UYGUN İSİM
Dört koldan arayışa geçen sarı-kırmızılı yöneticiler ilk etapta Atalanta’da forma giyen Marco Carnesecchi’yi yakın markaja almış durumda. Abdullah Kavukcu’nun “İsmi basında çıkmamış 3 kaleciyle görüşüyoruz” tarifine uyan 25 yaşındaki file bekçisi için operasyon hazırlığı var.
5+20’LİK TEKLİF
Yakın zamanda İtalya gidecek olan Kavukcu, Atalanta ile masaya oturacak. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marco Carnesecchi’nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro... Cimbom’un 5 milyon Euro kiralama, 20 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla teklif sunacağı gelen haberler arasında.