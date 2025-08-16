Galatasaray, Manchester City ile Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson’u renklerine bağlamak için ilk resmi teklifini iletti.

Sarı kırmızılılar ilk olarak Ederson’u 7 milyon Euro artı bonuslar karşılığında ikna ederken İngiliz ekibine yapılan teklif de ortaya çıktı.

10 MİLYON KABUL GÖRMEDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Ederson için ilk resmi teklifi Manchester City'ye gönderdi. Galatasaray'ın ilk teklifi 10 milyon Euro. Manchester City ise Ederson için sarı kırmızılı ekipten daha yüksek bir bonservis istiyor.

Ayrıca Ederson'un takımdan ayrılması durumunda Manchester City, Donnarumma'yı transfer edecek.